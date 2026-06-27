SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ KACEW, Carlos, Z.L. - Con profundo pesar despedimos a Carlos Kacew. Acompañamos a todos sus familiares en este momento de tanta tristeza. Pedro, Joe, Sergio, Horacio, Malena y sus compañeros de trabajo.

✡ KACEW, Carlos. - Lily Ventura Sciaky y familia despiden con profundo dolor al querido Carlos y acompañan a su familia con un fuerte cariño en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa