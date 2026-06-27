1
KACEW, Carlos
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ KACEW, Carlos, Z.L. - Con profundo pesar despedimos a Carlos Kacew. Acompañamos a todos sus familiares en este momento de tanta tristeza. Pedro, Joe, Sergio, Horacio, Malena y sus compañeros de trabajo.
✡ KACEW, Carlos. - Lily Ventura Sciaky y familia despiden con profundo dolor al querido Carlos y acompañan a su familia con un fuerte cariño en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Adorni compró aparatos para videojuegos con tarjetas de crédito de dos funcionarios que trabajaban para él
- 3
Qué es la mancha fría que se profundiza en el océano Atlántico y por qué alarma a los científicos
- 4
La última entrevista con LA NACION: Ernestina Pais habló de uno de los momentos más duros de su vida y del fuerte amor a su hijo