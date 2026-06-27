SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ KACEW, Carlos Osvaldo, Z.L., falleció el 25-6-2026.- Tus hermosos hijos Juanu, Danu y Herni y yo, Vicky, te despedimos con todo el amor. Fuiste un padre ejemplar y voy a seguir tu legado. Hasta siempre.

✡ KACEW, Carlos Osvaldo, Z.L., Acompañamos con mucho cariño a nuestros amigos Rita y Pablo y a Karina, Juan, Daniel y Hernán en este doloroso momento. Graciela y Mario, Tonia y Jorge, Alejandra y Ricardo.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa