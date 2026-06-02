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KAGANAS, Israel
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ KAGANAS, Israel. - Ha partido Israel, un amigo comprometido con la vida y su tiempo, realizador de grandes iniciativas, un visionario. Falleció en Nueva York y allí descansa en el mismo cementerio del Rebe de Lubavitch. Acompañamos a su mujer Zully, a sus tres hijos y nietos con afecto y profunda pena. Fuerte abrazo a toda la familia de Akol. Fafi y Adrián Werthein.
Aviso publicado en la edición impresa
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