KELLO, Eduardo
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† KELLO, Eduardo, q.e.p.d. - Christine, Alec y familia despiden a su entrañable amigo Eduardo y acompañan a Nuria y familia en estos difíciles momentos. Abrazo Mister K.
† KELLO, Eduardo, q.e.p.d., Fall. el 19-12-2025. - Fernando Chain y Andy Martelli participan el fallecimiento de su muy querido amigo, acompañando a su muy querida amiga Nuria, hijos y nueras en su inmenso dolor. Eduardo no solo fue un excelente profesional, jefe y persona, si no también un gran amigo. Se fue un grande. Lo vamos a extrañar mucho.
KELLO, Eduardo. - Pato Candegabe, Agustín Merello e hijos acompañan a Nuria y familia en este triste momento. Los abrazamos con mucho cariño.
† KELLO, Eduardo, q.e.p.d. - Paul y Tana Hastrup despedimos con muchísimo dolor a nuestro gran amigo Eduardo y acompañamos a Nuria, hijos y toda la familia en este tristísimo momento.
† KELLO, Eduardo, q.e.p.d. - Querido Eduardo, te despedimos con profunda tristeza a la vez de agradecer los inolvidables momentos compartidos. Acompañamos a Nuria y familia con todo nuestro cariño. Rafael y Pilar Seoane.
† KELLO, Eduardo, q.e.p.d. - Carlos Palla y Luis Casinotti y sus familias despiden a su entrañable amigo y acompañan a Nuria y sus hijos en este triste momento.
† KELLO, Eduardo, q.e.p.d. - Los integrantes del grupo All Boys de Punta del Este despiden con profundo dolor al querido amigo Eduardo y acompañan a Nuria, hijos y nieta en este triste momento. César Preti, Luis Gigliani, Alberto Loustau, Fernando Chain, Guillermo Ortiz de Rosas, Jorge Solé, Guillermo Bona, Bruno Gagliani, Tito Zaninovich, Rafael Seoane, Martín Nissim, José Manuel Villaverde, Rubén Maril, Paul Hastrup y Agustín Merello.
† KELLO, Eduardo, q.e.p.d. - César, Susana, Constanza y Zach Preti despiden con profundo dolor al querido amigo Eduardo y acompañan a Nuria, hijos y nieta en este triste momento.
