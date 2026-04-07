¿Hay paro de colectivos este miércoles?

El servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires transita horas de máxima incertidumbre ante una posible paralización total de las unidades para este miércoles. Las compañías del sector advirtieron sobre esta posible medida de fuerza ante el escenario complejo que enfrentan debido a la falta de abastecimiento de gasoil y a una marcada demora en las transferencias de fondos por parte del Gobierno nacional. Esta situación ya genera trastornos visibles, con largas filas en las paradas y una reducción en las frecuencias que alcanza hasta un 20% en diversos recorridos del AMBA, lo cual profundiza el malestar entre los pasajeros que dependen del transporte público a diario.

El servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires transita horas de máxima incertidumbre ante una posible paralización total de las unidades para este miércoles

¿Qué se sabe hasta ahora sobre el servicio de colectivos?

Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y referente del Grupo Dota, explicó la gravedad del conflicto en declaraciones radiales a Futurock. “Que funcione el transporte mañana (por el miércoles) depende de que entreguen gasoil, de que los bancos den descubierto y de que colabore el sindicato; si no mañana no sé qué empresa va a trabajar. Va a estar muy complicado”. Según detalló el directivo, la disparada en el costo del combustible, agravada por el conflicto en Medio Oriente, generó un incremento del 42% que las empresas no logran absorber bajo la estructura de costos actual. Además, denunció que la falta de entrega de gasoil por parte de algunas petroleras complica aún más la operatividad cotidiana.

El problema financiero tiene raíces profundas. Pasciuto señaló que las empresas enfrentan deudas en el pago de salarios desde el último cuatrimestre de 2025 y carecen de una interlocución fluida con las autoridades. “Con el Gobierno el diálogo que hay es vía WhatsApp; no hay reuniones desde hace tiempo. Los primeros meses hubo reuniones, pero después no hubo gestión. Con la provincia es lo mismo, no sé si por falta de recursos. Dijeron que va a pagar el 13 ‘si pueden’”, remarcó. Esta falta de coordinación agrava una crisis estructural. Hoy, el precio mayorista del gasoil es entre un 8% y un 10% más alto que el precio minorista. Esto invierte la tendencia histórica, ya que antes el precio mayorista era más bajo.

El aumento del combustible afecta a la circulación de los colectivos

Por su parte, Luciano Fusaro, de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) aseguró en diálogo con El Observador: “La situación es de un desfinanciamiento total. Lo que la gente tiene que entender es que el sistema de transporte en el AMBA tiene un costo que el Estado no reconoce. Hoy, el costo real por pasajero para que el sistema funcione bien, se renueven las unidades y se paguen salarios, es de aproximadamente $1200“.

Luciano Fusaro, empresario del sector, sobre las tarifas

Así, consultado por cuánto está recibiendo la empresa por cada pasajero entre lo que paga el usuario y el subsidio, aclaró: “Estamos recibiendo cerca de $800 o $850. Hay una brecha de casi $400 por cada viaje que alguien hace. Esa diferencia la están absorbiendo las empresas con capital propio, dejando de invertir en mantenimiento o, directamente, dejando de pagar impuestos para poder comprar el gasoil".

Radiografía del sector

La crisis del sector también se refleja en la caída de la demanda. Datos de LA NACION indican que el uso del colectivo bajó un 12% en el último año en el AMBA, una cifra que representa más de 1,1 millones de pasajeros menos cada día. Esta baja ocurre en un contexto donde el transporte público resulta vital para sectores como la construcción y el comercio, áreas que aún no muestran una recuperación clara.

A esto se suma el deterioro en la calidad del servicio, con frecuencias cada vez más espaciadas y un parque automotor que se redujo en 3000 unidades en los últimos cuatro años, pasando de 18.500 a 15.500 colectivos. Actualmente, los subsidios cubren el 63% de los ingresos, frente al 91% que representaban en diciembre de 2023.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA