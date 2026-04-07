El desgarrador llanto de Silvio Soldán al hablar de Silvia Süller y su desesperado pedido

Silvio Soldán protagonizó un emotivo momento al recordar su histórica relación con Silvia Süller. El conductor repasó distintos episodios de su vida en común y terminó quebrándose en vivo al recordar algunos de los momentos más difíciles del vínculo.

Durante una entrevista con el programa A la Tarde (América), el locutor fue consultado por Karina Mazzocco sobre distintos asuntos de su historia personal y respondió con recuerdos y cuestionamientos dirigidos a su expareja.

“Yo estuve en el country de Villa Devoto por Silvia, no por la doctorcita [Giselle Rímolo]. La que me mandó en cana fue ella, porque siempre decía que me ataquen porque era el que tenía plata y los presuntos damnificados me atacaban a mí”, expresó Soldán al referirse a uno de los momentos más complejos de su vida.

El conductor se refirió a la forma en que Süller ha hablado públicamente sobre su relación a lo largo de los años. “Yo la respeté mucho a Silvia pero ella dice muchas cosas de mí que no son ciertas”, afirmó.

Soldán repasó recuerdos vinculados a la etapa en la que formaron una familia. “Cuando nació Christian, le escribí un poema: ‘...Gracias, amor mío, por haberme regalado las nueve lunas más hermosas de tu vida de mujer”, recordó al mencionar el nacimiento de su hijo, Christian, y recitó los versos de memoria. También se refirió al vínculo del joven con su madre. “Siempre le aconsejé que vea a su mamá”, señaló.

Silvia Süller y Silvio Soldán, en sus años de novios. Crédito: Instagram

El momento más tenso de la entrevista llegó cuando el conductor decidió contar un episodio que, según indicó, nunca había hecho público, vinculado a un tratamiento odontológico que estaba gestionando para su madre, Tita. “Siento una obligación de decirlo… Mamá se había quedado con la dentadura mal, entonces voy a ver a un dentista amigo y un día estaba hablando con él sobre las cifras y ella estaba escuchando detrás de la puerta, entonces me dice: ‘¿Vas a gastar 5.000 dólares en la boca de una vieja que no sabés cuánto te va a durar?’”, contó.

Al recordar esa escena, Soldán no pudo sostener la emoción y se quebró en pleno estudio. “Pasaron muchas de esas y nunca dije nada”, dijo entre lágrimas y sumó que hubo otros episodios durante la relación que no trascendieron públicamente. “Ustedes no se pueden imaginar, hay cosas que son peores que esta”, aseguró.

En ese contexto, vinculó ese tipo de situaciones con la decisión de poner fin a la relación. “¿No hay motivo para separarse? ¿Sí o no? Otros no se separan, matan por eso, o pegan por eso. Yo nunca le hice daño a nadie”, agregó, no sin polémica.

A lo largo de la entrevista, Soldán insistió en que su versión difiere de la que Süller ha expuesto en distintos programas. “Yo la respeté mucho a Silvia y ella dice muchas cosas de mí que no son ciertas”, reiteró. Tras ello, hizo un pedido directo a la exvedette: “Silvia, no te metas más conmigo, por Dios, olvidate. No te metas más conmigo”, le reclamó.

Durante la entrevista, el conductor también habló de su romance pasado con Giselle Rímolo, con quien mantuvo una relación durante los años en los que ella ganó notoriedad mediática. El conductor fue tajante al describir ese período: “Rímolo nunca me quiso”, afirmó.

“Fue un gran dolor de cabeza, la doctorcita… un gran dolor de cabeza”, resaltó. En ese sentido, descartó que haya existido un vínculo profundo entre ellos: “¿Fue un gran amor?“, le preguntaron. ”¿Gisele? No, para nada. Ella nunca me amó, para nada. Yo nunca me sentí muy querido”, zanjó.

Al ampliar su relato, el conductor sostuvo que durante la relación con Rímolo hubo aspectos que, según él, no eran claros desde el inicio. “Era una chica llamativa, y bueno... pero decía que era lo que no era, aunque mí nunca me dijo que era médica. Ella decía que era doctora en psicología”, señaló.

Por último, contrastó esa experiencia con su presente sentimental y destacó el vínculo que mantiene con su actual pareja. “Con la chiquita de ahora sí, me adora, ella me quiere de verdad. No quiere una clínica, no quiere ser cantante ni ser vedette, nada, quiere ser mi mujer y nada más”, expresó. “Yo me dejo querer, la chiquita me ama y yo la amo”, concluyó.