SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† KELLO, Eduardo, q.e.p.d. - Bruno y Noreen Gagliani acompañan con profundo pesar a su esposa Nuria, a sus hijos y a su nieta, por su fallecimiento ocurrido en Punta del Este el 19-12-2025.

† KELLO, Eduardo, q.e.p.d. - El Grupo Interno te despide con todo cariño y el recuerdo de los infinitos momentos compartidos. Tus amigos Adriana y Mario Bagnardi, Liliana y Enrique Canónico, Mirta y Marcelo Gilly abrazan a Nuria, hijos y familia con inmenso dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa