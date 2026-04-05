Cómo la CIA ayudó a localizar a un aviador estadounidense escondido en la cima de una zona montañosa iraní

WASHINGTON.– Cuando el viernes llegó a Langley, Virginia, la noticia de que Irán había derribado un avión militar estadounidense y que dos oficiales de la Fuerza Aérea se habían eyectado en territorio enemigo, los principales oficiales de inteligencia de Estados Unidos entraron en acción.

Si bien el piloto del F-15E Strike Eagle fue rescatado con relativa rapidez, el ejército estadounidense no pudo localizar a un segundo miembro de la tripulación, un oficial de sistemas de armas, lo que desencadenó una carrera urgente para encontrarlo antes de que lo hicieran las fuerzas iraníes.

Según un alto funcionario del gobierno, la CIA, que tradicionalmente colabora en el rescate de pilotos estadounidenses atrapados tras las líneas enemigas, ideó un plan de engaño para ganar tiempo y encontrar al aviador, manteniendo a los iraníes alejados de su posible paradero. Tanto el funcionario como otros hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos relacionados con una delicada operación de rescate y la recopilación de inteligencia.

Equipos de inteligencia trabajaron contrarreloj para localizar al segundo miembro de la tripulación que seguía desaparecido U.S. Central Command

Si bien los funcionarios estadounidenses desconocían inicialmente la ubicación exacta del oficial de armamento, sabían que se había desplazado del lugar donde su asiento eyectable había impactado contra el suelo. También sabían que estaba herido, lo que aumentó la urgencia de la búsqueda.

Aunque no está claro en qué consistía exactamente el plan de engaño ni su éxito, la campaña de la CIA pretendía difundir en Irán la noticia de que el aviador había sido encontrado y estaba saliendo del país en un convoy terrestre. La esperanza era que los iraníes desviaran sus esfuerzos de búsqueda del lugar donde se creía que estaba el aviador hacia las carreteras que salían de la región.

Según un alto funcionario del gobierno, la operación de la CIA pareció causar confusión e incertidumbre entre las fuerzas iraníes que buscaban al aviador.

El aviador eludió a las fuerzas iraníes durante más de 24 horas, y finalmente escaló una cresta de más de 2000 metros de altura y se escondió en una grieta.

Todos los pilotos de caza y oficiales de armamento de la Fuerza Aérea están equipados con una baliza y un dispositivo de comunicación seguro para coordinarse con los rescatistas. Sin embargo, los aviadores reciben entrenamiento para no señalizar su ubicación constantemente y restringir el uso de la baliza, en caso de que las fuerzas enemigas también puedan rastrearla.

El rescate del piloto fue calificado como “exitoso” por el Pentágono BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Un alto funcionario de la administración se negó a describir con exactitud qué tecnología había utilizado la CIA para localizar al aviador, pero afirmó que el equipo utilizado era exclusivo de la agencia.

En cuanto lo localizaron, la agencia transmitió la información al Pentágono y a la Casa Blanca, que pusieron en marcha su plan específico para extraer al oficial de su escondite, una operación en la que participaron cientos de tropas de operaciones especiales y otro personal militar.

El ejército estadounidense comenzó a lanzar bombas en la zona para mantener alejadas a las fuerzas iraníes. Mientras los comandos estadounidenses se acercaban al lugar donde se escondía el aviador derribado, abrieron fuego para mantener a las fuerzas iraníes alejadas del lugar del rescate, pero no tuvieron que entablar un combate directo con los iraníes, según declaró un oficial militar estadounidense. Esto podría indicar que la campaña de engaño había logrado desviar al menos a algunas de las fuerzas iraníes que lo buscaban.

Posteriormente, aviones de rescate trasladaron al aviador herido a Kuwait para recibir tratamiento médico.