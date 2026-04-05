Fórmula 1: Adrian Newey dirige a Aston Martin, cobra € 37.000.000 y es el director de equipo mejor pago
El exitoso ingeniero inglés, hoy a cargo de la escudería más floja del certamen, triplica en salario al segundo, Zak Brown, de McLaren
- 5 minutos de lectura'
El director del peor equipo de la Fórmula 1 es el mejor pago. Según el consultor Marc Limacher, nadie cobra más que el inglés Adrian Newey, de Aston Martin. El resto ni siquiera está cerca de su sueldo, que en esta temporada es de 37.000.000 de euros, más que los de la mayoría de los pilotos de la grilla. Y el triple que el del ejecutivo que lo sigue en el ranking: Zak Brown, de McLaren, percibe 12.000.000 en la escudería de Woking, bicampeona mundial de la Copa de Constructores. Brown tiene a su cargo también la administración de McLaren en IndyCar y WEC, el Campeonato Mundial de Resistencia. Esa multiplicidad de funciones explica buena parte de su salario.
El tercer escalón del podio entre los directores de equipo de la Fórmula 1 en cuanto a ingresos es ocupado por Toto Wolff, de Mercedes, que recibirá una retribución de 8.000.000 en la temporada 2026. Su remuneración, de todos modos, tiene una salvedad: Wolff es el único de los directores de equipo que, además, es dueño de un porcentaje de la escudería. Así, un buen rendimiento del equipo alemán en la pista redunda en una mayor valoración de Mercedes, y por lo tanto, aumenta la fortuna del austríaco.
¿Y Flavio Briatore, uno de los jefes de Franco Colapinto en Alpine? La escudería francesa es uno de los dos equipos que poseen dos cabezas. El italiano trabaja como mero asesor deportivo en el organigrama, pero en los hechos reúne mucho más poder, y cobra € 2.500.000 por año. Poco si se lo compara con Newey, que gana casi 15 veces (14,8) lo que el ex jefe de Benetton y Renault. El director del equipo francés es Steve Nielsen, que recibe anualmente 800.000 euros. La otra escuadra bicéfala es McLaren, en la que Andrea Stella percibe 6.000.000, equivalentes a 50% de lo que recibe Zak Brown.
Frédéric Vasseur, de Ferrari, y Mattia Binotto, antecesor de Vasseur en la Scuderia y hoy en Audi, cobran 8.000.000 por la temporada, como Wolff. Por detrás de ambos se ubica el primer jefe de Colapinto en la Fórmula 1, el inglés James Vowles, de Williams, cuyo salario es de 7,5 millones de euros. Laurent Mekies, el jefe de Max Verstappen en Red Bull, percibe 7.000.000. Alan Permane, el hombre fuerte de Racing Bulls, el equipo B de Red Bull, se hace de 5 millones por este ejercicio. En tanto, el japonés Ayao Komatsu, de Haas, y el inglés Graeme Lowdon, de Cadillac, que ingresó este año a la parrilla, perciben 2.000.000 cada uno.
Cabe tener en cuenta que los presupuestos de los escuadras, que tienen un tope reglamentario de 215 millones de euros (hasta 2025 era de 170 millones), no incluyen los salarios de los directores deportivos y los pilotos. Por ende, el estratosférico sueldo de Newey no conspira contra las posibilidades deportivas de Aston Martin, incluida la chance de contratar a buenos conductores. Y buena parte del dinero es aportada por el multimillonario Lawrence Stroll, el padre de Lance, que es uno de los pilotos.
El sueldazo de Newey, acordado antes de que Aston Martin se convirtiera en el peor equipo de los once de este año, incluido el debutante Cadillac, se explica por el currículum del ingeniero. El diseñador más exitoso de la Fórmula 1 tuvo participación directa en 25 conquistas, sumadas entre 13 campeonatos de pilotos y 12 copas de constructores, durante sus etapas en tres escuderías: Williams, McLaren y Red Bull. De todas maneras, la prensa europea especula con que parte de su sueldo para esta temporada fue pagada con acciones de Aston Martin. Newey, director general de la escudería inglesa, es también asociado técnico.
Por otro lado, no es normal en la Fórmula 1 que los directores de equipo ganen más que los pilotos. Y muchos de éstos percibirán mucho menos dinero que Newey. Sólo Verstappen, con 70.000.000 de euros en Red Bull, y Lewis Hamilton, con 60.000.000 en Ferrari, superan al ejecutivo inglés. Luego aparecen George Russell, de Mercedes, y Charles Leclerc, de Ferrari, con 34.000.000 por cabeza. Fernando Alonso percibe 20.000.000 en Aston Martin, y su compañero Lance Stroll, el hijo del dueño principal, cobra 12.000.000. ¿Y Colapinto? No se sabe exactamente, pero se calcula que entre 500.000 y 1.000.000 de euros.
El ranking de sueldos de los directores de equipo
- Adrian Newey, de Aston Martin: 37.000.000 de euros
- Zak Brown, de McLaren: 12.000.000
- Toto Wolff, de Mercedes: 8.000.000
- Frédéric Vasseur, de Ferrari: 8.000.000
- Mattia Binotto, de Audi: 8.000.000
- James Vowles, de Williams: 7,5.000.000
- Laurent Mekies, de Red Bull: 7.000.000
- Andrea Stella, de McLaren: 6.000.000
- Alan Permane, de Racing Bulls: 5.000.000
- Flavio Briatore, de Alpine: 2,5.000.000
- Ayao Komatsu, de Haas: 2.000.000
- Graeme Lowdon, de Cadillac: 2.000.000
- Steve Nielsen, de Alpine: 800.000
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fórmula 1
Fue polémico en la historia de la Fórmula 1. Venden un icónico Aston Martin por 685.000 euros: cómo es y por qué es tan caro
"Es indefendible". El elogio de Verstappen a Messi y el ejemplo que puso con un gol icónico del Mundial 2022
"Tenía que hacer algo". La hija de Michael Schumacher reveló el impacto que le generó en su vida el grave accidente de su padre
- 1
Fórmula 1: Adrian Newey dirige a Aston Martin, cobra € 37.000.000 y es el director de equipo mejor pago
- 2
La hija de Michael Schumacher rompió el silencio sobre el accidente de su padre y reveló qué la ayudó a salir adelante
- 3
Cronograma de la Fórmula 1: cómo sigue la temporada 2026, tras el GP de Japón
- 4
Por qué no hay carreras de la F1