Fórmula 1: Adrian Newey dirige a Aston Martin, cobra € 37.000.000 y es el director de equipo mejor pago

El director del peor equipo de la Fórmula 1 es el mejor pago. Según el consultor Marc Limacher, nadie cobra más que el inglés Adrian Newey, de Aston Martin. El resto ni siquiera está cerca de su sueldo, que en esta temporada es de 37.000.000 de euros, más que los de la mayoría de los pilotos de la grilla. Y el triple que el del ejecutivo que lo sigue en el ranking: Zak Brown, de McLaren, percibe 12.000.000 en la escudería de Woking, bicampeona mundial de la Copa de Constructores. Brown tiene a su cargo también la administración de McLaren en IndyCar y WEC, el Campeonato Mundial de Resistencia. Esa multiplicidad de funciones explica buena parte de su salario.

El tercer escalón del podio entre los directores de equipo de la Fórmula 1 en cuanto a ingresos es ocupado por Toto Wolff, de Mercedes, que recibirá una retribución de 8.000.000 en la temporada 2026. Su remuneración, de todos modos, tiene una salvedad: Wolff es el único de los directores de equipo que, además, es dueño de un porcentaje de la escudería. Así, un buen rendimiento del equipo alemán en la pista redunda en una mayor valoración de Mercedes, y por lo tanto, aumenta la fortuna del austríaco.

El caso de Toto Wolff, jefe de Mercedes, es particular: el austríaco es también accionista de la escudería de las Flechas de Plata. FADEL SENNA / AF - AFP

¿Y Flavio Briatore, uno de los jefes de Franco Colapinto en Alpine? La escudería francesa es uno de los dos equipos que poseen dos cabezas. El italiano trabaja como mero asesor deportivo en el organigrama, pero en los hechos reúne mucho más poder, y cobra € 2.500.000 por año. Poco si se lo compara con Newey, que gana casi 15 veces (14,8) lo que el ex jefe de Benetton y Renault. El director del equipo francés es Steve Nielsen, que recibe anualmente 800.000 euros. La otra escuadra bicéfala es McLaren, en la que Andrea Stella percibe 6.000.000, equivalentes a 50% de lo que recibe Zak Brown.

Frédéric Vasseur, de Ferrari, y Mattia Binotto, antecesor de Vasseur en la Scuderia y hoy en Audi, cobran 8.000.000 por la temporada, como Wolff. Por detrás de ambos se ubica el primer jefe de Colapinto en la Fórmula 1, el inglés James Vowles, de Williams, cuyo salario es de 7,5 millones de euros. Laurent Mekies, el jefe de Max Verstappen en Red Bull, percibe 7.000.000. Alan Permane, el hombre fuerte de Racing Bulls, el equipo B de Red Bull, se hace de 5 millones por este ejercicio. En tanto, el japonés Ayao Komatsu, de Haas, y el inglés Graeme Lowdon, de Cadillac, que ingresó este año a la parrilla, perciben 2.000.000 cada uno.

Flavio Briatore es, en los papeles, asesor deportivo de Alpine, pero en los hechos reúne mucho más poder; el jefe de Franco Colapinto está entre los cuatro que menos cobran, sobre 13 altos directivos.

Cabe tener en cuenta que los presupuestos de los escuadras, que tienen un tope reglamentario de 215 millones de euros (hasta 2025 era de 170 millones), no incluyen los salarios de los directores deportivos y los pilotos. Por ende, el estratosférico sueldo de Newey no conspira contra las posibilidades deportivas de Aston Martin, incluida la chance de contratar a buenos conductores. Y buena parte del dinero es aportada por el multimillonario Lawrence Stroll, el padre de Lance, que es uno de los pilotos.

Newey y el multimillonario Lawrence Stroll, que le quitó a Red Bull al ingeniero británico para llevárselo a Aston Martin; por ahora, los resultados son pésimos. Zak Mauger - Getty Images Europe

El sueldazo de Newey, acordado antes de que Aston Martin se convirtiera en el peor equipo de los once de este año, incluido el debutante Cadillac, se explica por el currículum del ingeniero. El diseñador más exitoso de la Fórmula 1 tuvo participación directa en 25 conquistas, sumadas entre 13 campeonatos de pilotos y 12 copas de constructores, durante sus etapas en tres escuderías: Williams, McLaren y Red Bull. De todas maneras, la prensa europea especula con que parte de su sueldo para esta temporada fue pagada con acciones de Aston Martin. Newey, director general de la escudería inglesa, es también asociado técnico.

Por otro lado, no es normal en la Fórmula 1 que los directores de equipo ganen más que los pilotos. Y muchos de éstos percibirán mucho menos dinero que Newey. Sólo Verstappen, con 70.000.000 de euros en Red Bull, y Lewis Hamilton, con 60.000.000 en Ferrari, superan al ejecutivo inglés. Luego aparecen George Russell, de Mercedes, y Charles Leclerc, de Ferrari, con 34.000.000 por cabeza. Fernando Alonso percibe 20.000.000 en Aston Martin, y su compañero Lance Stroll, el hijo del dueño principal, cobra 12.000.000. ¿Y Colapinto? No se sabe exactamente, pero se calcula que entre 500.000 y 1.000.000 de euros.

El neerlandés Max Verstappen es el piloto mejor pago de la Fórmula 1: cobra 70.000.000 de euros por año, 10 millones más que su "escolta", Lewis Hamilton. Eugene Hoshiko - AP

El ranking de sueldos de los directores de equipo