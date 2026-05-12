LA NACION

KER, Douglas,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

KER, Douglas, q.e.p.d. - Gran Old’G, buen jugador, excepcional pateador y mejor persona. Mi mejor amigo desde nuestra infancia y para siempre. Buen viaje nos volveremos a encontrar en otra vida. Un cariñoso abrazo para Alison y su familia. Gato y Andrea Handley.

KER, Douglas R., q.e.p.d. - Virginia y Martin Heller y familia despiden con mucha tristeza a Douggie, amigo de toda la vida, y acompañan a Alison, Jaime y familias con todo cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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