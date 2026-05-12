LA NACION

KER, Douglas Robert

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

KER, Douglas Robert (Douggie). - Su hermano Ian participa su fallecimiento.

KER, Douglas Robert (Douggie). - Jorge Clutterbuck y Sylveen Burton despiden con mucha tristeza a Douggie, gran amigo de toda una vida.

KER, Douglas Robert, (Douggie). - Jorge Clutterbuck y Teresa Delucchi despiden a Douggie con gran pena.

KER, Douglas Roberto, q.e.p.d., 10-5-2026. - La comisión directiva y los socios del Club San Andrés despedimos con profundo dolor a nuestro querido Dougie y acompañamos a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Flavio Mastellone rompió el silencio tras dejar La Serenísima y advirtió a Milei sobre la presión impositiva en la leche
    1

    “No es Vaca Muerta, pero...”: Flavio Mastellone rompió el silencio tras dejar La Serenísima y advirtió a Milei sobre la presión impositiva en la leche

  2. Así quedó el cuadro de octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026
    2

    Así quedó el cuadro de octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026

  3. La inquietante advertencia de un exespía de la CIA sobre el avance militar de China
    3

    John Culver: “Los chinos siguen a nuestros portaaviones cada hora de cada día”

  4. Los finalistas de la Champions League ahora se pelean por los goles de Julián Alvarez
    4

    Antes el Arsenal, ahora PSG: el gigante francés sigue los pasos de Julián Alvarez