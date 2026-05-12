SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ KER, Douglas Robert (Douggie). - Su hermano Ian participa su fallecimiento.

✝ KER, Douglas Robert (Douggie). - Jorge Clutterbuck y Sylveen Burton despiden con mucha tristeza a Douggie, gran amigo de toda una vida.

✝ KER, Douglas Robert, (Douggie). - Jorge Clutterbuck y Teresa Delucchi despiden a Douggie con gran pena.

✝ KER, Douglas Roberto, q.e.p.d., 10-5-2026. - La comisión directiva y los socios del Club San Andrés despedimos con profundo dolor a nuestro querido Dougie y acompañamos a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa