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KERTESZ, Tomás
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ KERTESZ, Tomás, Z.L., 8-9-2026. - El Museo del Holocausto de Buenos Aires lamenta el fallecimiento de Tomas Kertesz, miembro del comité de honor de sobrevivientes y muy comprometido con la memoria de la Shoá. En estos momentos de dolor, acompaña a sus hijos Ana y Esteban, nietos y seres queridos. Honrarán siempre su legado. ¡Que su memoria sea bendita!
Aviso publicado en la edición impresa
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