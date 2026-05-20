LA NACION

KOHEN, Claudia

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

KOHEN, Claudia, falleció el 17-5-2026. - Sus hijos Paula y Vera Wolkowicz, Jorge Horowicz, Douglas O’Rourke, Santiago Giovanetti y sus nietos Juan, Lucas y Martín Horowicz despiden con enorme dolor y tristeza a su amada mamá y abuelita.

KOHEN, Claudia, falleció el 17-5-2026. - Con profunda tristeza, Nora Kohen de Ghirardo y Alfredo Ghirardo despedimos a nuestra admirada y querida hermana.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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