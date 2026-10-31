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KOHEN, Elena Flora Sporn de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ KOHEN, Elena Flora Sporn de Z.L., - Su esposo Ariel, sus hijos Alejandro, Cynthia y Adán, hijos políticos y sus 8 nietos informan su fallecimiento en Israel.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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