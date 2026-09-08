SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

KOPPANY, Eugenio Juan, q.e.p.d. - Adam, Andrea y toda la familia Eleod acompañan a Lucy, Chrissy, Sandy y Serge en este triste momento. La vida de nuestro querido Johnny fue bendecida de energía, amor, sabiduría y una magnífica familia, lo extrañaremos mucho.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa