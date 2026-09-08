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KOPPANY, Eugenio Juan,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
KOPPANY, Eugenio Juan, q.e.p.d. - Adam, Andrea y toda la familia Eleod acompañan a Lucy, Chrissy, Sandy y Serge en este triste momento. La vida de nuestro querido Johnny fue bendecida de energía, amor, sabiduría y una magnífica familia, lo extrañaremos mucho.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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