SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

KOPPANY, John, q.e.p.d., 17-6-33 - 6-9-2026. - Sus hijos Christine y Dominic, Sandy y Les, Sergio y Malena, sus nietos Nicolás, Daphne, Matías, Catalina, Theo, Sadie, Axel y Maia participan con profundo dolor su partida. ¡Buen viaje Johnny!.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa