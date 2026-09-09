SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

KOPPANY, John. - Lalo y Elenita Basilico y sus tres hijas despiden a su querido Johnny, amigo de toda una vida, con enorme cariño y abrazan a Christine, Sandy y Serge con gran amor.

KOPPANY, Juan E. - Los socios e integrantes del Estudio Santurio, Andrada & Noël participan con pesar el fallecimiento de Johnny y acompañan a su familia en este momento de dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa