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KOPPANY, John
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
KOPPANY, John. - Lalo y Elenita Basilico y sus tres hijas despiden a su querido Johnny, amigo de toda una vida, con enorme cariño y abrazan a Christine, Sandy y Serge con gran amor.
KOPPANY, Juan E. - Los socios e integrantes del Estudio Santurio, Andrada & Noël participan con pesar el fallecimiento de Johnny y acompañan a su familia en este momento de dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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