1
KOT, Rubén Alfredo,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
KOT, Rubén Alfredo, q.e.p.d. - Hoy despedimos a Rubén, después de una vida compartida entre afectos, proyectos, sueños y momentos que quedarán para siempre con nosotros. Su creatividad y su enorme talento fueron parte esencial de su vida y dejaron una huella en quienes lo conocieron, trabajaron con él y compartieron su camino. Nora, Flor, Hernán, Ezequiel y Gastón; sus nietos Nina, Vicente, Lunita, Iván y Julia; y sus hermanos David y Leo, junto a la familia extendida y sus queridos amigos, lo despedimos con todo nuestro amor. ¡Te vamos a extrañar, Rubele!
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
James Heckman, premio Nobel de Economía: “Las posibilidades que hay en la Argentina son enormes”
- 3
Terminó la secundaria hace tres años y todavía no consigue su primer trabajo: “Quiero una oportunidad”
- 4
El Gobierno endurece el control de los subsidios: detectó casi 18.000 pedidos de countries y depurará un millón de solicitudes