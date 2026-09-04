SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

KOT, Rubén Alfredo, q.e.p.d. - Hoy despedimos a Rubén, después de una vida compartida entre afectos, proyectos, sueños y momentos que quedarán para siempre con nosotros. Su creatividad y su enorme talento fueron parte esencial de su vida y dejaron una huella en quienes lo conocieron, trabajaron con él y compartieron su camino. Nora, Flor, Hernán, Ezequiel y Gastón; sus nietos Nina, Vicente, Lunita, Iván y Julia; y sus hermanos David y Leo, junto a la familia extendida y sus queridos amigos, lo despedimos con todo nuestro amor. ¡Te vamos a extrañar, Rubele!

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa