SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ KRIKORIAN, Adriana, Dra. q.e.p.d., falleció el 17-10-2026. - Tu esposo: Jorge Kabakian; tus hijos: Leandro y Juan Ignacio; tus nietos: Augusto y Felicitas, tu mamá Rosa, tus hijas políticas Paz y Florencia, tu hermano Gregorio, tus sobrinos Naré y Ará y tu cuñada Ani te despedimos con amor y agradecemos al Señor la vida compartida.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa