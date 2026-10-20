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KRIKORIAN, Adriana
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ KRIKORIAN, Adriana, Dra. q.e.p.d., falleció el 17-10-2026. - Tu esposo: Jorge Kabakian; tus hijos: Leandro y Juan Ignacio; tus nietos: Augusto y Felicitas, tu mamá Rosa, tus hijas políticas Paz y Florencia, tu hermano Gregorio, tus sobrinos Naré y Ará y tu cuñada Ani te despedimos con amor y agradecemos al Señor la vida compartida.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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