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KRIVOPISK, Clarisa

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

KRIVOPISK, Clarisa, Z.L., 10 de octubre de 2026. - Su esposo Tito, sus hijos Diego y Lucila junto a su nuera Sofía y su yerno Alejandro, y sus nietos Laila, Juana, Dafne y Natán despedimos a Clarisa con todo nuestro amor. Estará por siempre en nuestros corazones.

KRIVOPISK de SAFIRSZTEIN, Clara, (Clarisa). - Saúl y Silvia Krivopisk, Vanesa, Ary y Sheila y familias, despiden a Clari con profundo dolor. La vamos a extrañar mucho.

KRIVOPISK, Clarisa, Z.L. - Queridos Tito, Diego y Luchu, sentimos una profunda tristeza y los acompañamos en el dolor. Chuni y Horacio Casabé.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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