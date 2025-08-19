KWELLER, Adolfo
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ KWELLER, Adolfo. - Fafi Ricagno y Adrián Werthein acompañan con todo afecto a su esposa Alicia, a Martín y Michelle y a sus hermanos en este momento de dolor.
✡ KWELLER, Adolfo. - Con profunda tristeza acompañamos y abrazamos a nuestros queridos amigos Martin, Mich, Mati, Andy y Delfi en este momento tan difícil. Adri, Ago, Santi y Palú Rocca.
✡ KWELLER, Adolfo. - Caro Zang e hijos acompañan a Alicia, Martín, Cynthia, Hernán y familia en este doloroso momento.
KWELLER, Adolfo, q.e.p.d. - Patricia, Silvina y Agustín junto con Martín y Carolina, Fermín, Pedro, Matilda y Camilo despedimos al querido Fito con tristeza y cariño.
✡ KWELLER, Adolfo. - Casa Goyo S.A. despide con dolor a su director Fito y abraza a Alicia, hijos y nietos.
✡ KWELLER, Adolfo. - Acompañamos en el dolor a Andy y toda la familia Kweller. Rezamos una oración en su memoria. Familia Olivera.
KWELLER, Adolfo. - Marta Torossian y sus hijos Francisco y Alexander Agardy acompañan a la familia Kweller en éste triste momento.
✡ KWELLER, Adolfo, Z.L. - Despedimos con mucho cariño a Fito y acompañamos a su familia. Familia Kaminsky.
Aviso publicado en la edición impresa