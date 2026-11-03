SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LA GRECA, Guillermo Antonio Federico, 27-7-55; 31-10-2026. - Papino, seguirás latiendo en nuestros corazones para toda la eternidad y más, sonriente, feliz, libre y único. Siempre cómplice, siempre de nuestro lado, siempre llenándonos de valor y dándonos sentido. Nos volveremos a encontrar en esta y todas las vidas. Te amamos con el alma. Lauri, Euge, Marian, Santi, Mechi, Nati y Gon.

Avisos fúnebres

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