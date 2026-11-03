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LA GRECA, Guillermo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LA GRECA, Guillermo, q.e.p.d. Sus cuñados y sobrinos: Marcelo, Daniela, Pablo, Marcia, Andrea, Gustavo, Lupe, Tommy, Ceci, More, Rodri, Vicky, Rochi y Nach despedimos a un gran jugador de la vida y rogamos una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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