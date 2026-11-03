SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LA GRECA, Guillermo, q.e.p.d. Sus cuñados y sobrinos: Marcelo, Daniela, Pablo, Marcia, Andrea, Gustavo, Lupe, Tommy, Ceci, More, Rodri, Vicky, Rochi y Nach despedimos a un gran jugador de la vida y rogamos una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa