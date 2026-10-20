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LA NACION

LAHUSEN, Carlos Eduardo,

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LAHUSEN, Carlos Eduardo, q.e.p.d., falleció el 19-10-2026. - Beatriz, Claudio e hijos despiden con mucho cariño al tío Bibi.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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