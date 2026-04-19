SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LALANNE, Julio. - Fernando y M. Elena Coelho despedimos a nuestro amigo con mucho cariño, acompañando a Laura e hijos en este triste momento.

✝ LALANNE, Julio. - José Aranda y sus hijos Antonio y Alma participan su fallecimiento, acompañan a Laura y a sus hijos y elevan una oración en su memoria.

✝ LALANNE, Julio, q.e.p.d. - Los directores y el equipo de Ballero, Luc & Asociados participan su fallecimiento y acompañan a su hija Lucila y familia con mucho cariño en este triste momento.

✝ LALANNE, Julio, q.e.p.d. - Ale, Belén, Tommy y Clari Anderlic acompañan a su hija Luli con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

✝ LALANNE, Julio, q.e.p.d. - Las amigas de Jose: Hebe Maciel, Vero Canese, Meme Conway, Caro Marino, Mer Stremmler, Xime Peyrallo, Mery Puelles, Luz Moyano y Momi Peralta lo recuerdan con mucho cariño.

Avisos fúnebres

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