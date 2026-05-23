LALOR, Marcela Nelson de
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LALOR, Marcela Nelson de, q.e.p.d. - Su prima Lucía Escalante de Roviralta y sus hijos Sandy, Lupe, Mechi, María, Pablo, Pili, Loli, Nacho y familia despiden a la querida tía Marcela y acompañan a Catalina, Victoria y Ernesto y a toda su familia con mucho cariño.
✝ LALOR, Marcela Nelson de. - Ana y Rafa Canosa despiden a Marcela con afecto y acompañan a su familia con mucho cariño y oraciones.
✝ LALOR, Marcela Nelson de, q.e.p.d. - Mercedes y Santos de Uribelarrea, junto a sus hijos Santos (h.) y Florinda, Mechi y Cristián, Francisco y Paula, y Alejandro despiden a Marcela con muchísimos recuerdos de toda una vida y acompañan a Catalina, Victoria y Ernesto, y a todos los Nelson, rezando una oración por Marcela.
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