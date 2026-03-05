SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LANATTA, Martín Andrés q.e.p.d. - Su esposa Carolina Zeballos, sus hijas Francci y Stefa participan con profundo dolor su fallecimiento y lo despiden hoy en el cementerio Jardín de Paz de Pilar de 11 a 14 hs. Lo recordarán por siempre con mucho cariño.

✝ LANATTA, Martín Andrés. - Tu tía Liliana Bailó y tus primas Ri, Caro, Agus y Vicky Beortegui te despiden con mucho amor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa