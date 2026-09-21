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LA NACION

LANDI, Carolina

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LANDI, Carolina. - Sus compañeros de Integra Capital participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia y seres queridos en este doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

LANDI, Carolina. - José Luis Manzano y familia despiden con profunda tristeza a Carolina y acompañan con mucho cariño a su familia y seres queridos en este doloroso momento. La recordarán siempre con afecto y elevan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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