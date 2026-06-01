LA NACION

LANDO, Martha Josefina,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LANDO de CASTRO, Martha Josefina, q.e.p.d., falleció el 31 de mayo de 2026. - Tus hijos Valeria, Martha María Cecilia y Martin Rodolfo Castro, tu yerno Claudio, tu nuera María Belén, tus nietos Florencia, Julieta, Joaquín, Manuel, Santiago, Lucila, Nicolás y Manuela y tus bisnietos Mateo, Benjamín, Simón y Luna te recordaremos siempre con mucho cariño y honrando la forma de vida que nos enseñaste.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Tres desafíos que persisten para el tratamiento del cáncer, pese a los avances científicos
    1

    Cumbre anual de oncólogos: tres desafíos que persisten para el tratamiento del cáncer, pese a los avances científicos

  2. El único detenido amenazó con suicidarse en la cárcel: fue asistido y está bajo observación
    2

    El femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier, el único detenido, amenazó con suicidarse en la cárcel y quedó bajo observación permanente

  3. Cómo creen los investigadores que fueron trasladados los restos y cómo reaccionó su madre
    3

    Caso Agostina Vega: cómo creen los investigadores que fueron trasladados los restos y cómo reaccionó su madre

  4. Así está el cuadro de cuartos de final de Roland Garros 2026
    4

    Así está el cuadro de cuartos de final de Roland Garros 2026