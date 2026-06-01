LANDO, Martha Josefina,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LANDO de CASTRO, Martha Josefina, q.e.p.d., falleció el 31 de mayo de 2026. - Tus hijos Valeria, Martha María Cecilia y Martin Rodolfo Castro, tu yerno Claudio, tu nuera María Belén, tus nietos Florencia, Julieta, Joaquín, Manuel, Santiago, Lucila, Nicolás y Manuela y tus bisnietos Mateo, Benjamín, Simón y Luna te recordaremos siempre con mucho cariño y honrando la forma de vida que nos enseñaste.

Avisos fúnebres

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