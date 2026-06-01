1
LANDO, Martha Josefina,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LANDO de CASTRO, Martha Josefina, q.e.p.d., falleció el 31 de mayo de 2026. - Tus hijos Valeria, Martha María Cecilia y Martin Rodolfo Castro, tu yerno Claudio, tu nuera María Belén, tus nietos Florencia, Julieta, Joaquín, Manuel, Santiago, Lucila, Nicolás y Manuela y tus bisnietos Mateo, Benjamín, Simón y Luna te recordaremos siempre con mucho cariño y honrando la forma de vida que nos enseñaste.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
El femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier, el único detenido, amenazó con suicidarse en la cárcel y quedó bajo observación permanente
- 3
Caso Agostina Vega: cómo creen los investigadores que fueron trasladados los restos y cómo reaccionó su madre
- 4
Así está el cuadro de cuartos de final de Roland Garros 2026