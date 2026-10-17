SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LANUSSE, Mónica Delfina, q.e.p.d., 16-10-2026. - Sus hijos Martín Wessel y Laura Di Marco y Carolina Wessel; sus nietos Tomás Wessel y María Sol Canestrari y Santiago Wessel y Agustina Hermelo la despedimos con muchísimo amor y rogamos una oración por su eterno descanso. Sus restos serán velados hoy, a las 10.30, en Casa Malabia 1662 y a las 12.30 serán llevados al cementerio Memorial de Pilar.

Avisos fúnebres

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