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LANUSSE, Mónica Delfina,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LANUSSE, Mónica Delfina, q.e.p.d., 16-10-2026. - Sus hijos Martín Wessel y Laura Di Marco y Carolina Wessel; sus nietos Tomás Wessel y María Sol Canestrari y Santiago Wessel y Agustina Hermelo la despedimos con muchísimo amor y rogamos una oración por su eterno descanso. Sus restos serán velados hoy, a las 10.30, en Casa Malabia 1662 y a las 12.30 serán llevados al cementerio Memorial de Pilar.
Aviso publicado en la edición impresa
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