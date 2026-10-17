SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LANUSSE, Mónica, q.e.p.d. - Sus hermanos María Luisa, Roberto y María Eugenia junto a sus hijos y nietos la despiden con mucho cariño y acompañan a Carolina, Martín y Laura, Tomás y Santi.

✝ LANUSSE, Mónica, q.e.p.d. - Sus sobrinos Tere y Nico, Tato y Silvina, Hernán, Julio y Vero, Alejandro y Magdu, Andrés y Flor junto a sus hijos la despiden y abrazan a sus primos Martín y Carolina.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa