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LANUSSE, Mónica
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LANUSSE, Mónica, q.e.p.d. - Sus hermanos María Luisa, Roberto y María Eugenia junto a sus hijos y nietos la despiden con mucho cariño y acompañan a Carolina, Martín y Laura, Tomás y Santi.
✝ LANUSSE, Mónica, q.e.p.d. - Sus sobrinos Tere y Nico, Tato y Silvina, Hernán, Julio y Vero, Alejandro y Magdu, Andrés y Flor junto a sus hijos la despiden y abrazan a sus primos Martín y Carolina.
Aviso publicado en la edición impresa
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