SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† LANUSSE, Santiago A., q.e.p.d. - Tessie Frias Lanusse junto con José y María, Nicolás y Flavia y Santi y Carmencita despiden al querido Santiago y acompañan a Isa y sus hijos con mucho amor.

† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Guillermo Díaz Alberdi y Clara Balcarce junto a sus hijas despiden con enorme tristeza al querido Santiago y acompañan a Isabel y a toda la familia con muchísimo cariño.

† LANUSSE, Santiago. - María Tezanos Pinto acompaña con mucho amor a Isabel, Agustina y a toda la familia Lanusse.

† LANUSSE, Santiago. - El Club Argentino de Pelota Paleta lamenta el fallecimiento de Santiago Lanusse, destacado socio y querido integrante de la comunidad. Su dedicación y compromiso permanecerán en la historia de nuestro club. Acompañamos a su familia en este doloroso momento.

† LANUSSE, Santiago. - Con enorme tristeza despedimos a nuestro querido amigo Cucu. Un hombre que supo unirnos, siempre presente, divertido y generoso. Gran convocador, referente en cada reunión, deja una huella imborrable. Su alegría y calidez son parte de la historia de nuestro club y de cada uno de nosotros. Lo vamos a extrañar en cada encuentro, pero su espíritu seguirá siempre presente. Acompañamos a su familia con profundo afecto en este doloroso momento. Tus amigos del Club de Pelota Paleta ¡Hasta siempre Flaco!.

† LANUSSE, Santiago. - Fer de Tezanos Pinto (h.) despide con enorme tristeza a su gran amigo Santiago (Cucu) Lanusse. Gracias por tantas risas, charlas y torneos de truco inolvidables. Te voy a recordar con alegría y esas salidas que te hacían único.

† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Querido Santiago, amigo de toda la vida y compañero de tantos recuerdos, te despido junto a Mabel, Flor, Agus y María, acompañando a Isabel y esa gran familia. Hasta siempre. Horacio Herrera.

† LANUSSE, Santiago A. - Fernando y Carmen Amorim de Polledo, y nuestros hijos, Carmela y Mariano, Tati y Mica y Catalina y Juampi, te despedimos con gran dolor. Acompañamos a Isabel y los chicos en este triste momento.

† LANUSSE, Santiago A. - Santi querido, hermano de la vida, te fuiste demasiado rápido. Como voy a extrañarte después de tantas cosas que compartimos juntos. Hasta siempre. Te quiero mucho. Poulet.

† LANUSSE, Santiago. - Estela H., Ale, Cecilia y Benjamín acompañan a Isabelita, Martina y Beltrán con mucho cariño.

† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Luisito e Inés Lalor y Fernando y Luz Lanfranco participan con tristeza su fallecimiento y despiden con enorme cariño al gran Santiago, entrañable amigo. Acompañamos a Isabel y familia en este triste momento.

† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Florencia y Matías Sánchez Sorondo participan con pesar su fallecimiento.

† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Mercedes y Jorge Gómez Álzaga (as.) despiden a Santiago con mucha tristeza y acompañan a Isabel y familia con todo cariño.

† LANUSSE, Santiago A., q.e.p.d. - Carolina, Francisco e hijos, Damiana y René, despedimos a nuestro querido tío y acompañamos con mucho cariño y oración a Isa, Agus, Sofi, Santi, Martu, sus maridos e hijos.

† LANUSSE, Santiago. - Julio y Adriana (as.), Inés y Ricardo despiden al querido Santiago.

† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Despido a mi gran amigo de la vida y mando todo mi cariño a su familia. Paco Ayerza.

† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Florencia, Fabiano y sus hijos Julia, Isabela y Felipe Robalinho abrazan con mucho amor a Agustina y acompañan a toda la querida familia Lanusse en su dolor.

† LANUSSE, Santiago. - Eva y Santiago Soldati se despiden de su querido Santiago y acompañan a Isabel y Flia. en estos muy tristes momentos.

† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Mónica y Carlos R. Bledel participan su fallecimiento y acompañan a Isabelita y familia con el cariño de siempre.

† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Mike y Dolores acompañan con todo cariño a Isabel y sus hijos. Santi querido, te vamos a extrañar muchísimo.

† LANUSSE, Santiago. - Ana y Eugenio de Bary despiden con mucha tristeza a Santiago y acompañan a Isabel y sus hijos con mucho cariño.

† LANUSSE, Santiago, falleció el 22-9-2025. - Sus amigos de La Primavera Polo Club, Toribio Ayerza, Martín Bagnardi, Inés y Luis María Casares, Mario Chiaraviglio, Guillermo Delsel, Gerardo Ferrarini, Luis Jaeschke, Francisco López Lecube, Francisco y Nicolás Marin Moreno, Andrés Perkins, Carlos, Fernando y Diego Sánchez Granel, Cristián Siegrist, Martín Socas, con sus familias, lamentan profundamente la pérdida de Santi, su simpatía y su generosidad, y saludan en este triste día a Isabel, Agustina, Sofía, Santiaguito y Martina.

† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Patricio Magrane despide con inmensa tristeza a su queridísimo amigo Santiago, y junto con Teresa abraza a Isabel y todos sus hijos.

† LANUSSE, Santiago. - Tantos recuerdos en San Miguel, querido y solidario primo. Andrés y Beatriz Cordero abrazamos a Isabel y familia.

† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Carlitos Fontán Balestra despide al querido Santiago, recordando los lindos momentos compartidos en el rugby.

† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Carlitos y Pompi abrazan a Isabelita y sus hijos con mucho cariño.

† LANUSSE, Santiago. - María y Julio Saguier despiden con tristeza al querido Santiago, un amigo incondicional, y acompañan en estos tristes momentos a Isabel y a los chicos.

† LANUSSE, Santiago. - Mariano y Marinés de Bary recordamos con todo cariño a Santiago y le mandamos un fuerte abrazo a toda la familia.

† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Almudena de Torres y sus hijos Candelaria, Natal, Macarena, Diego y Alfonso participan con profundo dolor el fallecimiento de Santiago. Acompañan a Isabel e hijos en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Luisa y Camilo Aldao, Adolfo y Cecilia Zuberbuhler (as.), Soledad y Félix Bialet lo despiden con mucho cariño y acompañan a Isabelita.

LANUSSE, Santiago. - Santi te vamos a extrañar. Pancho y Angie Marin Moreno.

† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Luz y Eugenio Aramburu despiden con mucha tristeza al querido Santiago y abrazan a Isabel, Sofi y sus hijos con amor y oraciones.

† LANUSSE, Santiago. - Despido con dolor a Santiago, amigo del alma, y acompaño a mi queridísima Isa, hijos y nietos con mucho amor. Chiquita.

† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Querido Santiago te despedimos con mucha tristeza. Juan, Juan M., Máxima Deveaux y Brenda Shedden acompañamos a su familia en este momento.

† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - El directorio de Everlinks Club de Campo y Golf despide a Santiago y acompaña a su familia en este momento.

† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Querido Santiago tus amigos del golf Guillermo Díaz Alberdi, Fernando Polledo y Juan Deveaux te despedimos con mucha tristeza. Gracias por tanto querido amigo.

† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Marcelo Usandivaras despide con tristeza a su muy querido amigo, y acompaña a Isabel, hijos y hermanos en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Pato y Dieter Kasparek participan con dolor la partida de Santiago. Siempre estaremos cerca de Isa y los chicos.

† LANUSSE, Santiago A., q.e.p.d. - Gloria y Criso, Jackie, Tony, Gloria y Diego despiden con mucha tristeza a su querido Santiago y acompañan a Isabelita, Agustina, Sofía, Martina, Santi y Delfina con muchísimo cariño.

† LANUSSE, Santiago. - Marina y sus hijas abrazan a Isabelita y su linda familia.

† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Marina, hijos y nietos acompañan con inmenso cariño a Agus e Ignacio, Sibila, Andina y Vera. Santiago estará siempre en los más lindos recuerdos.

† LANUSSE, Santiago. - Con profundo pesar e inmenso cariño Tomás ayerza y Flia. despiden a su amigo Santiago y acompañan a Isabel e hijos en su dolor.

† LANUSSE, Santiago A. - Moro y Dolores Lanusse de Simón Padrós, hijos y nietos estamos tristes por la partida de Santiago. Primo tan querido y entrañable amigo de toda una vida. Acompañamos con oraciones a Isabel, Flia. y todos los primos hermanos Lanusse Zuberbuhler.

† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Fuiste un ser increíble. Pura bondad y generosidad. Volá alto. María Giménez.

† LANUSSE, Santiago. - Los hermanos Blaquier despedimos al querido Santiago y acompañamos a Isabelita y sus hijos con el cariño de una vida.

† LANUSSE, Santiago, q.e.p.d. - Carlos Miguens y Antonia Robirosa de Miguens y sus hijos acompañamos a Isabel y toda su familia en este duro momento de gran tristeza. Se fue un grande. Tuvimos el privilegio de ser su amigo por muchos años. Un señor, un caballero lleno de alegría. ¡ Te vamos a extrañar! Descansa en paz.

† LANUSSE, Santiago. - Alejandra García Villaverde despide a Santiago con mucha tristeza y acompaña a Isabelita e hijos y a Claudia y Eugenio Lanusse en este difícil momento.

† LANUSSE, Santiago A., q.e.p.d. - Despedimos con dolor tu partida y acompañamos en estos difíciles momentos a Isabel, Agustina, Sofía, Santi y Martina. Angélica Anchorena (a.), Pablo Porto (a.), Pedro, Mariana y Felipe Marino.

† LANUSSE, Santiago. - Adriana y Fernando Lanusse e hijos despiden a su queridísimo primo y acompañan a Isabelita e hijos con mucho cariño.

† LANUSSE, Santiago A., q.e.p.d. - Con una enorme tristeza despedimos a nuestro querido hermano, gran compañero, padre y amigo y acompañamos con mucho cariño a Isa, Agus, Sofi, Santi y Martu y sus familias en este difícil momento, con un beso enorme de Eugenio, Claudia, Maru, Eu, Diego, Tomy, Lali, Anita, Juan, Gastón y familias y Esteban. ¡Querido hermano, te vamos a extrañar mucho!.

† LANUSSE, Santiago A., q.e.p.d. - Tu mujer Isabel junto a nuestros hijos Agustina e Ignacio, Sofía y Eugenio, Santiago y Marina y nuestros nietos Sibila, Andina, Vera, Pedro, Martín, Bautista, Santiago, Joaquín, Jazmín, Alfonso, Delfina, Benjamín y Beltrán te despedimos con cariño y tristeza, te vamos a extrañar mucho. Cementerio de la Recoleta, 24 de septiembre, 12.30hs. LAZARO COSTA, Tel.: 4812-8040.

Aviso publicado en la edición impresa