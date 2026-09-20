SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LAPLACETTE, José Enrique, falleció en Tandil, el 18-9-2026. - Tu mujer, Beti Bader, tus hijos, José Emilio y Mariana, Rocío y Santiago y tus nietos, Manuel, Inés y Clara Laplacette, Juan y Francisco Federico te decimos hasta pronto, te queremos infinito y te vamos a extrañar. Gracias por todo. Descansa en paz.

✝ LAPLACETTE, José Enrique. - Ana Rocío Manfredini, sus hijos, Martín, Rocío y Ana Iguiñiz y Miguel Gulland y nietos despiden a su querido primo con tristeza y acompañan a toda la familia con mucho cariño.

✝ LAPLACETTE, José Enrique. - Mónica España de García Veiga despide a José Enrique con tristeza y oraciones y acompaña a sus queridas amigas Dorita, Feli, Betty y familias con mucho amor.

✝ LAPLACETTE, José Enrique. - Tati Mancini, con sus hijas Carolina, Dolores y Lucita González Lera acompañan a Betty, Dorita y Felicitas y familias con mucho cariño.

✝ LAPLACETTE, José Enrique, q.e.p.d. - El personal de El Destino, Jordán, Viviana, Marisa y Antonio lo despiden con cariño.

Avisos fúnebres

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