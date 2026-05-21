LASALA, Fernando G.

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LASALA, Fernando G., falleció el 20-5-2026. - Tus sobrinos Paladini Quintana, sus hijos y nietos te despedimos con todo el amor, dejás una huella imborrable en nosotros y acompañamos a Jose y a los chicos en este día tan triste.

LASALA, Fernando, Prof. Dr. - Gustavo Piantoni y Flia. participan la partida de un grande como persona y como médico.

LASALA, Fernando, Prof. Dr. - Lamento con dolor la pérdida de este eminente médico de nuestro país: Fernando Lasala. Acompaño a su familia en este momento. Dr. Oscar Rafael De Cristofaro.

LASALA, Fernando. - Jorge Sempé y familia despiden al querido Piro con profundo dolor y eterna gratitud por su sabiduría, calidad humana y amistad, acompañando a Josefita y familia en este triste momento.

LASALA, Fernando, Prof., Dr., q.e.p.d. - La Sociedad Argentina de Medicina despide a un gran profesional, maestro y mentor de generaciones de médicos. Expresa su más profundo pesar y acompaña a toda su familia en este triste momento.

LASALA, Fernando, Dr. - Yiya Marchió de Rodríguez Ramos, Graciela Marchió de Botto y Oscar Eduardo Botto participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo.

LASALA, Fernando, q.e.p.d. - Delia, Beli, Eckhard, Marcela y Florencio acompañan a toda la familia Lasala.

LASALA, Fernando G., Prof. emérito Dr., q.e.p.d. - Hugo Brik, el directorio y el personal de Editorial Médica Panamericana participan con dolor el fallecimiento de su querido director del PROAMI y acompañan a su Flia. en tan triste momento.

