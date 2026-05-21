SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LASALA, Fernando Gustavo. - Su mujer Josefita Quintana, sus hijos Fernando y Alejandra, Martín y Victoria, Evangelina y Jose, y Cecilia, junto a sus diez nietos participan con profunda pena su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ LASALA, Fernando Gustavo (Piro) q.e.p.d., falleció el 20-5-2026. - Bernardo, Adrián y Alcira, Julio y Edel, Adrián (h.) y Laura, Santiago y Belen, Juana Espil, participan con gran dolor su fallecimiento y lo despiden con cariño, rogando una oración en su memoria.

✝ LASALA, Fernando Gustavo. - Su buen amigo Carlos Sagasta, su buena amiga Cristina y sus hijos Carlos y Matías también estamos participando del duelo de la familia y rezamos una oración por nuestro queridísimo amigo.

Avisos fúnebres

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