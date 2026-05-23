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LASALA, Fernando Gustavo,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LASALA, Fernando Gustavo, q.e.p.d. - Carlos y María Eugenia Mazzei participan con profundo dolor su paso y ruegan una oración por su alma y por su familia.
Aviso publicado en la edición impresa
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