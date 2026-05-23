LA NACION

LASALA, Fernando

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LASALA, Fernando (Piro), q.e.p.d. - Expresamos nuestro más sentido pésame y acompañamos a su Flia. en este difícil momento, ante la pérdida de nuestro querido amigo. Juan Antonio Portesi y Juan Felipe Echave.

LASALA, Fernando, Dr. q.e.p.d. - Abrazamos a Fernando, Josefita y a los Lasala en este triste momento. Nuestro eterno agradecimiento al brillante profesional y ser humano. Esther Nisinman y familia.

LASALA, Fernando G. - Haydeé Pianelli, Jorge Daruich, Manuel Klein, Claudio Baldomir y Hugo Catalano acompañan con todo afecto a Josefita y a sus hijos en tan doloroso momento y hacen una oración en su recuerdo.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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