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LASCANO QUINTANA, Guillermo

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LASCANO QUINTANA, Guillermo. - Raquel Lascano y Pinico Garriga, hijos y nietos lo despiden con tristeza y abrazan afectuosamente a María Luz, Carmen y sus familias.

LASCANO QUINTANA, Guillermo, gran oficial OCSSJ, q.e.p.d. - El lugarteniente de la pontificia Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, S.E. Gustavo A. Arigós, el gran prior S.E.R. monseñor Alejandro Giorgi, el consejo: Jorge Colombres Mármol, Fernando Menéndez Behety, Gerardo Rodríguez Goyena, Gonzalo Roca, Guillermo Leguizamón Mayol y capellán mayor monseñor Víctor Pinto y todos los miembros e integrantes de la orden participan con enorme pesar su fallecimiento y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

LASCANO QUINTANA, Guillermo, q.e.p.d. - Alberto Solanet y Gerardo Palacios Hardy participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LASCANO QUINTANA, Guillermo V., falleció el 27-5-2026. - Los Martínez Quintana y los Pérez Pesado lamentan profundamente la partida del querido primo y amigo Guiller y acompañan a María Luz, sus hijas Carolina, Eugenia y Luz, sus familias y a su hermana Carmen, con un profundo abrazo en este triste momento.

Avisos fúnebres
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