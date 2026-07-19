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LASTRA, Jorge

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LASTRA, Jorge, falleció el 16-7-2026. - Estancia Ancalú y Abiné S.R.L. despiden a Jorge con dolor y acompañan a Thelma, Julieta y Alejandro con cariño.

LASTRA, Jorge A. - Nina y Jaime Campos acompañan con mucho cariño a Thelma, Alejandro y familia y ruegan una oración en su memoria.

LASTRA, Jorge. - Angie Ayerza y Richard Brinnand despiden a Jorge con dolor y agradecen sus lindas charlas y consejos recibidos. Acompañamos a Thelma, Julieta y Alejandro con mucho cariño.

LASTRA, Jorge. - Toda la familia Ball abraza a Julieta y a todos los Lastra en este triste momento.

LASTRA, Jorge. - La familia de Soledad Mariana despide a Jorge con inmenso cariño. Acompañamos a nuestra querida Thelma y a toda su familia, con mucho amor.

LASTRA, Jorge, q.e.p.d. - Jackie Gear participa con pesar su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

LASTRA, Jorge A., q.e.p.d. - Los integrantes de la Asociación Empresaria Argentina, AEA, acompañan a Alejandro Lastra y su familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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