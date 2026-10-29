LATTES, Roberta V. M.
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
LATTES de KURLAT, Roberta V. M., q.e.p.d. - Su esposo Miguel Kurlat, sus hijos Laura y Roberto Bustamante y Pablo y Pam Ginocchio, junto a sus nietos Sara e Iván Bustamante y Emilia y Félix Kurlat despiden con profundo amor a la queridísima Roberta. Velatorio hoy, a las 13 hs., en O¨Higgins 2842. Servicio fúnebre, viernes 30, 11.30 hs., en Jardín de Paz.
✡ LATTES de KURLAT, Roberta, Z.L. - Isabel Kurlat, sus hijos Diego, Alejandro y Carolina Zitzer y Federico Gavuzzo Belfer, y sus nietos Tomás y Agustín despiden a Ro y acompañan a la familia en este momento de tristeza.
LATTES de KURLAT, Roberta. - María Beatriz Lasala, Ricardo Quinteiro, sus hijos y nietos María Beatriz, Juanpi, Francisco y Lucrecia; Javier, Raquel, Elena y Athina; Ezequiel y Ramón abrazan a su familia y expresan su profundo dolor por la pérdida de Roberta, amiga entrañable.
LATTES de KURLAT, Roberta. - Delia y Carlos Leone lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a Mike y familia en este doloroso momento.
✡ LATTES de KURLAT, Roberta. - Con mucha tristeza despedimos a Roberta, nuestra amiga de toda la vida. Elena Klein y Dany Belinky, Silvia y Mario Solari, María Ines y Federico Coló y todos nuestros hijos.
LATTES de KURLAT, Roberta. - Ricardo Bäcker participa con tristeza su fallecimiento y acompaña a su amigo Miguel en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
- 1
- 2
Gerónimo Rulli atajó dos penales, fue el héroe de Manchester City y lo metió en los cuartos de final de la Carabao Cup
- 3
La ONU descartó una resolución inmediata sobre el pedido de revisión de la condena de Cristina Kirchner
- 4
Encontraron el cuerpo de Nanci Godoy, la docente que estaba desaparecida en Corrientes