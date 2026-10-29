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LATTES, Roberta V. M.

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LATTES de KURLAT, Roberta V. M., q.e.p.d. - Su esposo Miguel Kurlat, sus hijos Laura y Roberto Bustamante y Pablo y Pam Ginocchio, junto a sus nietos Sara e Iván Bustamante y Emilia y Félix Kurlat despiden con profundo amor a la queridísima Roberta. Velatorio hoy, a las 13 hs., en O¨Higgins 2842. Servicio fúnebre, viernes 30, 11.30 hs., en Jardín de Paz.

LATTES de KURLAT, Roberta, Z.L. - Isabel Kurlat, sus hijos Diego, Alejandro y Carolina Zitzer y Federico Gavuzzo Belfer, y sus nietos Tomás y Agustín despiden a Ro y acompañan a la familia en este momento de tristeza.

LATTES de KURLAT, Roberta. - María Beatriz Lasala, Ricardo Quinteiro, sus hijos y nietos María Beatriz, Juanpi, Francisco y Lucrecia; Javier, Raquel, Elena y Athina; Ezequiel y Ramón abrazan a su familia y expresan su profundo dolor por la pérdida de Roberta, amiga entrañable.

LATTES de KURLAT, Roberta. - Delia y Carlos Leone lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a Mike y familia en este doloroso momento.

LATTES de KURLAT, Roberta. - Con mucha tristeza despedimos a Roberta, nuestra amiga de toda la vida. Elena Klein y Dany Belinky, Silvia y Mario Solari, María Ines y Federico Coló y todos nuestros hijos.

LATTES de KURLAT, Roberta. - Ricardo Bäcker participa con tristeza su fallecimiento y acompaña a su amigo Miguel en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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