LATTES, Roberta V. M.

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LATTES de KURLAT, Roberta V. M., q.e.p.d. - Jorge Cifré la despide con tristeza y abraza a su tía Lucía con gran cariño.

LATTES de KURLAT, Roberta, q.e.p.d. - Elina y Enrique Ginocchio despiden con mucho cariño a Roberta y abrazan a Mike, Pablo, Laura, Félix, Emilia, Sara, Iván, Pam, Roberto, Lucía, Analisa y a toda la familia, acompañándolos con amor en este difícil momento.

LATTES de KURLAT, Roberta V. M., q.e.p.d. - Alberto Álvarez Saavedra e hijos (as.) participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Miguel y Flia. en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

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