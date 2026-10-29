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LATTES, Roberta Virginia
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
LATTES, Roberta Virginia, Dra. - María Inés y Carlos Arata, y sus hijos acompañan a Miguel, Laura y Pablo con mucho cariño en estos momentos de tanto dolor.
LATTES, Roberta Virginia, Dra., q.e.p.d. - El consorcio de propietarios Zavalía 2038 lamenta su pérdida y ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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