SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LATTES, Roberta Virginia, Dra. - María Inés y Carlos Arata, y sus hijos acompañan a Miguel, Laura y Pablo con mucho cariño en estos momentos de tanto dolor.

LATTES, Roberta Virginia, Dra., q.e.p.d. - El consorcio de propietarios Zavalía 2038 lamenta su pérdida y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa