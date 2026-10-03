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LA NACION

LAUDA, Omar Hector

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LAUDA, Omar Hector. - Lauda textil S.A despide con cariño a su expresidente. Acompaña de manera especial a toda su familia.

LAUDA, Omar Héctor, q.e.p.d. - Los amigos del Yacht Club Argentino Juan Bellagamba, Juan Cernadas, Pablo Cernadas, Eduardo D’Alessio, Marcelo Ortiz, Osvaldo Moreno, Roberto Rovere y Javier Tavella despiden con mucho cariño a un gran hombre y amigo y ruegan una oración en su memoria.

LAUDA, Omar Héctor. - Norma se despide con gran respeto y cariño, habiendo sido parte de la vida de Lili y Omar.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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