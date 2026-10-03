1
LAUDA, Omar Hector
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LAUDA, Omar Hector. - Lauda textil S.A despide con cariño a su expresidente. Acompaña de manera especial a toda su familia.
LAUDA, Omar Héctor, q.e.p.d. - Los amigos del Yacht Club Argentino Juan Bellagamba, Juan Cernadas, Pablo Cernadas, Eduardo D’Alessio, Marcelo Ortiz, Osvaldo Moreno, Roberto Rovere y Javier Tavella despiden con mucho cariño a un gran hombre y amigo y ruegan una oración en su memoria.
✝ LAUDA, Omar Héctor. - Norma se despide con gran respeto y cariño, habiendo sido parte de la vida de Lili y Omar.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: “Sonreí, incluso si no lo sentís; engañarás a tu cerebro y serás más feliz”
- 3
Renunció Claudia Testa, la número dos de la Secretaría de Trabajo
- 4
Una fuerte lluvia inundó las calles de Albacete: autos arrastrados, calles intransitables y estado de emergencia