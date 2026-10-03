SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LAUDA, Omar, q.e.p.d. - Maiko y Belén Stuart Milne acompañan con cariño a Gonchi y familia.

LAUDA, Omar, q.e.p.d. - Agradecemos la amistad de 60 años y abrazamos a Lili, Gonzi, Lula y Paul. Gunther y Rita.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa