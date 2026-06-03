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LAVAYSSE, Pedro Horacio

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LAVAYSSE, Pedro Horacio q.e.p.d., falleció el 1-6-2026. - Gracias por tu ejemplo de voluntad y fuerza para enfrentar todas las batallas. Te despedimos con amor, admiración y respeto tus hijos Agustina, Eugenia y Pedro, tu yerno Martín, tu nuera Claudia y tus nietos Luciano, Ana, Matías y Emilia. Que Dios te reciba en su gloria.

LAVAYSSE, Pedro Horacio, q.e.p.d., 1-6-2026. - María Estela Gómez Aberastain, sus hijos, hijos políticos y sus nietos despiden a Pedro con el más grande de los afectos deseando que descanse en paz y lleno de luz. Gracias por haber sido parte fundamental de la familia Pita.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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