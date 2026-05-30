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LAVIÉ LAHITTE, Carlos María Pablo

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LAVIÉ LAHITTE, Carlos María Pablo. - Sus hijos Juan Manuel y Gimena, Carlos María y Luisa, sus nietas Mechi y Sofi, su hermana María Ernestina, hijos y nietos y su entrañable amigo Daniel participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LAVIÉ LAHITTE, Carlos María Pablo. - La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7 acompaña a Juan, familia y a sus seres queridos en este difícil momento.

Avisos fúnebres
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