SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LAVIÉ LAHITTE, Carlos María Pablo. - Sus hijos Juan Manuel y Gimena, Carlos María y Luisa, sus nietas Mechi y Sofi, su hermana María Ernestina, hijos y nietos y su entrañable amigo Daniel participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ LAVIÉ LAHITTE, Carlos María Pablo. - La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7 acompaña a Juan, familia y a sus seres queridos en este difícil momento.

Avisos fúnebres

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