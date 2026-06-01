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LE PARC, Julio

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LE PARC, Julio. - Aeropuertos Argentina lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Julio Le Parc, artista fundamental de la cultura argentina y referente universal del arte contemporáneo. Las autoridades y colaboradores de la compañía acompañan a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

LE PARC, Julio. - Martín Eurnekian participa con gran pesar su fallecimiento y acompaña a Yamil y su familia en este momento tan triste.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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