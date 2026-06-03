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LE PARC, Julio
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
LE PARC, Julio. - Marcia y Guillermo Hunt despiden con inmenso reconocimiento a Julio, argentino sobresaliente, y acompañan a Yamil y familia con afecto.
✝ LE PARC, Julio, q.e.p.d. - El directorio y colaboradores de Bodegas Rutini Wines participan con profundo pesar el fallecimiento del maestro Julio Le Parc, uno de los artistas más importantes de la historia argentina y orgullo de Mendoza. Acompañan a Yamil y familiares en tan triste momento.
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