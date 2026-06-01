LEAL, Martha,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LEAL de CARIDE, Martha, q.e.p.d., 30-5-2026. - Su amiga María Angélica Fonrouge de Suffern Quirno, sus hijas Verónica, Lucrecia, Dolores e Inés Suffern Quirno, Marcelo y Pablo y su nietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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