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LEAL, Martha,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LEAL de CARIDE, Martha, q.e.p.d., 30-5-2026. - Su amiga María Angélica Fonrouge de Suffern Quirno, sus hijas Verónica, Lucrecia, Dolores e Inés Suffern Quirno, Marcelo y Pablo y su nietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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