Saltar al contenido principal
LA NACION

LEIBASCHOFF, Valeria

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LEIBASCHOFF, Valeria. - Adiós Vale, querida nuera y amiga. Gracias, junto a Francisco, por mi nieto Manuel García del Solar. A los dos abrazo con todo mi amor. Gracias a su madre Gladys, a su hermana Verónica y a Julia, con quienes comparto esta inmensa pena. Recemos por su alma generosa y creativa. Luisa Atucha.

LEIBASCHOFF, Valeria, q.e.p.d. - Marcela, Facu y Pebe despedimos con mucho dolor a nuestra querida amiga Vale. Acompañamos y abrazamos a Gladys, Vero y Manu.

LEIBASCHOFF, Valeria, q.e.p.d. - Frankie y Sofía Cavallero y sus hijos Facu, Cata y Clara la recordarán siempre y acompañan a Fran y a Manu con mucho cariño.

LEIBASCHOFF, Valeria, q.e.p.d. - Leonor Valerga Aráoz e hijos acompañan en esta enorme pena a Manuel y Francisco, a Lalis y familia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Denzel Washington: “Un sueño equivale a una fantasía; en cambio, un objetivo tiene fecha, planificación y acciones concretas”
    1

    Denzel Washington y el método para cumplir metas: “Un sueño equivale a una fantasía; en cambio, un objetivo tiene fecha, planificación y acciones concretas”

  2. Milei pidió reunirse con el rey Felipe pero desde la Casa Real le pusieron una condición
    2

    Milei pidió reunirse con el rey de España pero desde la Casa Real le pusieron una condición

  3. El oficialismo logró aprobar en Diputados su proyecto de propiedad privada: las concesiones que hizo a la oposición
    3

    Con cambios y concesiones, el oficialismo logró aprobar en Diputados su proyecto de propiedad privada

  4. Mick Jagger, a los 83 años: “Entreno seis días por semana. Alterno entre el gimnasio y el baile”
    4

    Mick Jagger, a los 83 años: “Entreno seis días por semana. Alterno entre el gimnasio y el baile”