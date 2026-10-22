SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LEIBASCHOFF, Valeria. - Adiós Vale, querida nuera y amiga. Gracias, junto a Francisco, por mi nieto Manuel García del Solar. A los dos abrazo con todo mi amor. Gracias a su madre Gladys, a su hermana Verónica y a Julia, con quienes comparto esta inmensa pena. Recemos por su alma generosa y creativa. Luisa Atucha.

LEIBASCHOFF, Valeria, q.e.p.d. - Marcela, Facu y Pebe despedimos con mucho dolor a nuestra querida amiga Vale. Acompañamos y abrazamos a Gladys, Vero y Manu.

LEIBASCHOFF, Valeria, q.e.p.d. - Frankie y Sofía Cavallero y sus hijos Facu, Cata y Clara la recordarán siempre y acompañan a Fran y a Manu con mucho cariño.

LEIBASCHOFF, Valeria, q.e.p.d. - Leonor Valerga Aráoz e hijos acompañan en esta enorme pena a Manuel y Francisco, a Lalis y familia.

Avisos fúnebres

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